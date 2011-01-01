محرز أولوية غوارديولا في الميركاتو الصيفي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يتواصل الحديث عن صفقة النجم الجزائري رياض محرز و انتقاله لفريق مانشستر سيتي و الذي توج بلقبين الموسم الحالي بقيادة الاسباني بيب غوارديولا . و بعد تأكيدات الصحافة الانجليزية في خصوص حسم الصفقة و انتقال محرز لسيتيزن مقابل راتب سنوي كبير ، كشف تقارير صحفية مقربة من بطل البريمرليغ رأي غوارديولا في الصفقة . و كشف موقع “مانشستر إيفنينغ” أن غوارديولا وضع رياض محرز كأولوية من أولوياته في الميركاتو الصيفي الحالي . و حسب نفس المصدر فان غوارديولا يريد ضم محرز لتعزيز الخط الأمامي في المقابل فان لاعب نابولي الايطالي جورجينيو هو اللاعب الثاني ضمن أولويات غوارديولا لتعزيز الخط الخلفي . و كان محرز قريبا من السيتي في الميركاتو الشتوي الفارط و لكن الصفقة تعطلت بسبب الشروط المجحفة لثعالب . و للإشارة يرتبط محرز بعقد مع ليستر لغاية صيف 2020 و قد شارك الموسم الحالي في 37 مباراة في جميع المسابقات و سجل 11 هدفا و صنع مثلها.