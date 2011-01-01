إشادة فرنسية بالمدافع الجزائري ماندي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أشاد هوبار فورنيي المدير الفني لفريق ستاد ريمس الفرنسي، بالنجم الجزائري عيسى ماندي مدافع ريال بيتيس، وذلك في تصريح له لموقع "أي بي سي إشبيلية"، المتخصّص في متابعة الأخبار الخاصة بـ"مقاطعة الأندلس" الإسبانية. وقال فورنيي: "أتابع مسيرة ماندي باهتمام منذ أن كان لاعبا في ستاد ريمس، يمكنني التأكيد على أنّه لاعب يسعى لتطوير نفسه باستمرار، فهو يتقبّل النصائح باهتمام كما يمتلك عزيمة كبيرة".وتابع: "ماندي يمتلك ثقافة تكتيكية عالية وهو ما مكّنه من أن يخطف الأضواء منذ أن كان يافعا". وأضاف: "كنت متأكّدا من نجاحه في فرض نفسه في عالم الاحتراف؛ نظرا لخصائصه الفنية والأخلاقية، حيث يعتبر مثالا يقتدى به في الالتزام والعمل بنصائح مدربيه".وأتم: "تجربته الإسبانية ساعدته على تطوير جميع مهاراته، حيث بات لاعبا متكاملا مقارنة بما كان عليه في فرنسا، وأعتقد أنّه سيقدّم أفضل مستوياته عندما يصل لسنّ 28 أو 29 عاما، حيث سيكون نضج كرويا".