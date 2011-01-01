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براهيمي على رادار أولمبيك مرسيليا
46 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أبدى فريف اولمبيك مارسيليا الفرنسي رغبة في ضم الدولي الجزائري ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي حسب ما كشف عنه موقع أوروب ميركاتو. فبعد فرق بيشكتاش التركي ، اشبيلية الاسباني و مانشستر يونايتد الانجليزي ، دخل فريق مارسيليا على الخط من أجل الظفر بخدمات براهيمي الذي يقدم موسما رائعا مع فريق "التنانين" . و يرغب مارسيليا في تعزيز صفوفه في الميركاتو الصيفي القادم خاصة بعد موسم مميز كلله الفريق بالاقتراب من نهائي اليوروباليغ و المنافسة على المركز الثاني في الليغ 1. و شارك براهيمي الموسم الحالي في 46 مباراة في جميع المسابقات و سجل 11 هدفا وصنع 10. و ينتهي عقد براهيمي مع بورتو صيف 2019 و قد يجد مسؤولو فريق التنانين أنفسهم مضطرين لبيع اللاعب . و تبلغ القيمة السوقية لبراهيمي حاليا 25 مليون أورو و كان الموسم الفارط قريبا من التوقيع لايفرتون الانجليزي .

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