براهيمي على رادار أولمبيك مرسيليا
أبدى فريف اولمبيك مارسيليا الفرنسي رغبة في ضم الدولي الجزائري ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي حسب ما كشف عنه موقع أوروب ميركاتو. فبعد فرق بيشكتاش التركي ، اشبيلية الاسباني و مانشستر يونايتد الانجليزي ، دخل فريق مارسيليا على الخط من أجل الظفر بخدمات براهيمي الذي يقدم موسما رائعا مع فريق "التنانين" . و يرغب مارسيليا في تعزيز صفوفه في الميركاتو الصيفي القادم خاصة بعد موسم مميز كلله الفريق بالاقتراب من نهائي اليوروباليغ و المنافسة على المركز الثاني في الليغ 1. و شارك براهيمي الموسم الحالي في 46 مباراة في جميع المسابقات و سجل 11 هدفا وصنع 10. و ينتهي عقد براهيمي مع بورتو صيف 2019 و قد يجد مسؤولو فريق التنانين أنفسهم مضطرين لبيع اللاعب . و تبلغ القيمة السوقية لبراهيمي حاليا 25 مليون أورو و كان الموسم الفارط قريبا من التوقيع لايفرتون الانجليزي .