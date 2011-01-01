ألان شيرار يوجه انتقادات لاذعة لسليماني ويصف تصرّفه بالغبي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

وجه ألان شيرار، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، انتقادات لاذعة لإسلام سليماني، مهاجم نيوكاسل ، وذلك على خلفية تصرّفه العنيف مع جرايج داوسون، مدافع ويست بروميتش ألبيون، خلال المواجهة التي جمعت الفريفين مساء أمس لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال شيرار في تصريحات صحفية: "لجنة الانضباط بالاتحاد الانجليزي لكرة القدم ستسلط على سليماني عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات، ليس لدي أدنى شك في ذلك". وتابع "لن يكون بإمكانه اللعب مجددا بقميص نيوكاسل خلال الموسم الحالي".وأتم "ما قام به سليماني تصرّف غبي وغير مسؤول".ومنذ انتقاله لنيوكاسل في شهر جانفي قادما من ليستر سيتي بنظام الإعارة، شارك سليماني في 3 مباريات فقط، لم يسجّل خلالهم أي هدف مكتفيا بصناعة هدف وحيد. وعانى سليماني من سوء حظ كبير في الموسم الحالي حيث بلغ عدد الأيّام التي تخلّف فيها عن التدريبات بسبب الإصابات 110 أيام، وهو ما أثّر على جاهزيته البدنيّة والفنيّة.