بواسطة المسار العربي /

رسالة شكر وتقدير وعرفان من السيد حاج اعراب حكيم عضو المكتب البلدي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لبلدية حسن داي للسيد دهواني مقران الامين البلدي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لبلدية حسين داي و السيدة بلعزوقٌ سليمة ممثلة المرأة و عضوة المكتب البلدي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في بلدية حسين داي.

أتقدم إليكم انا وكلّي فخر وعرفان على ما قدمتوه من إنجازاتٍ كثيرة طوال مسيرة العمل، وإنني إذ أُثمن جميع الجهود المبذولة والمفيدة التي لم تبخلوا بها يوماً، وما قدمتموه من خبرات وإنجازات طوال مسيرتكم المهنية السياسية ، دليلٌ على انكم جديرون بتولي مناصبكم التي تكبر بكم وبإنجازاتكم، واليوم يُسعدني أن أشكركم على تضافر الجهود الرائعة و على ثقتكم التي وضعتموها فوق كتفيّ لأكون فيها خادماً لأهلي الأحبّاء و للحزب ، والتي ساهمت في ارتقاء العمل لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه، وهذا إن دلّ على شيءٍ فإنما يدلّ على إخلاصكم ووفائكم وعملكم الدؤوب وحهودكم المضنية، التي لم تنتظروا عليها يوماً شكراً ولا ثناءً، لذلك يسرني أن أتقدم إليكم بوافر الشكر الذي تستحقون.