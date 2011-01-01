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مصادر لـ"بوابة العين الرياضية" تكشف :

حسام عوار يختار فرنسا ويدير ظهره للجزائر
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

علمت "بوابة العين الرياضية" من مصادر خاصة في مدينة ليون الفرنسية أن اللاعب الفرنسي ذا الأصول الجزائرية حسام عوار لن يمثل المنتخب الجزائري على الصعيد الدولي وأنه اختار تمثيل منتخب فرنسا. وأكدت المصادر أن نجم أولمبيك ليون سيلتحق بالمنتخب الفرنسي الأول بعد نهاية مونديال روسيا المقبل ، وأن حسام عوار لم يتلقَّ أي عرض من الاتحاد الجزائري لكرة القدم لحمل ألوان محاربي الصحراء، وأنه حسم موقفه بخصوص تفضيله منتخب الديوك . ومنذ نكسة عدم تأهل المنتخب الجزائري لنهائيات كأس العالم، انتقدت الجماهير الجزائرية تضييع الاتحادية الجزائرية والطاقم الفني للمنتخب عددا من المواهب النادرة في الملاعب الأوروبية ذوي الأصول الجزائرية، والتي باتت خسارتها علامة مسجلة لكرة القدم الجزائرية. واستغربت الجماهير من تصريحات بعض المسؤولين عن الكرة الجزائرية، التي أكدوا فيها عدم معرفتهم أسماء لامعة في عدد من الدوريات الأوروبية من أصل جزائري، من بينهم لاعب خط الوسط حسام عوار، الذي يُعَد خسارة كبيرة لمنتخب الجزائر الباحث عن مخرج لنكسته الأخيرة.

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