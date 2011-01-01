افتتاح المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية في العاصمة النيجرية نيامي

بواسطة المسار العربي / ق.ث

قام وزير التجارة سعيد جلاب بتدشين الصالون الخاص بالمنتجات الجزائرية في العاصمة النيجرية نيامي رفقة الوزير الأول النيجري و ستة من اعضاء الحكومة بحضور سفير الجزائر في النيجر حسبما فاد به بيان لوزارة التجارة . و تستمر فعاليات هذا المعرض الاقتصادي الى غاية 2 مايو حيث يسجل مشاركة حوالي 50 مؤسسة ناشطة في مختلف المجالات الاقتصادية من القطاعين العام و الخاص يضيف ذات المصدر. و كان السيد جلاب قد استقبل في جلسة عمل مقترحة من طرف الوزير الأول النيجري نظمت على هامش مراسيم تدشين المعرض . وقد عبر السيد جلاب للوزير الأول النيجري خلال هذا اللقاء عن تشكراته و امتنانه للوقفة التضامنية التي ابداها النيجر اتجاه الجزائر اثر حادثة سقوط طائرة للجيش الوطني الشعبي يوم 11 ابريل الجاري قرب مطار بوفاريك. من جانب آخر عبر السيد جلاب للوزير الأول النيجري عن ارتياحه للجهود التي بذلتها النيجر تحت قيادة الرئيس محمادو اسوفو من اجل دفع مسار المفاوضات التي افضت الى ميلاد منطقة التبادل الحر لافريقيا في القمة التي نظمها الاتحاد الافريقي مارس الماضي في العاصمة الرواندية كيغالي و شاركت فيها الجزائر. للتذكير تم التوقيع في ختام هذه القمة على بيان مشترك من طرف ممثلي 44 دولة افريقية لتأسيس منطقة التبادل الحر لافريقيا . كما التقى السيد جلاب مع نظيره النيجري في جلسة عمل لبحث و دراسة فرص الشراكة المتاحة بين البلدين في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي, حيث أبدى السيد جلاب حرص الجزائر على تعزيز و توسيع علاقات التعاون مع دولة النيجر.