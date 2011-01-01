بوعزغي ينهي زيارته إلى الأردن عقب مشاركته في أشغال اجتماعين للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

بواسطة المسار العربي / ق.إ

أنهى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، زيارته للأردن عقب مشاركته في أشغال اجتماعات الـدورة (35) للجمعية العامة والدورة (48) للمجلس التنفيـذي للمنظمة العـربيـة للتنمية الـزراعية اللذان عقدا على مدار يومين ( الأربعاء و الخميس) بمنطقة البحر الميت بالأردن حيث جدد تأكيد الجزائر على أهمية الامن الغذائي كرافد مهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد وزير الفلاحة بالمناسبة على ان الجزائر " تعي جيدا مدى اهمية بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تحقيق امن غذائي وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إيلاء القطاع الفلاحي الاولوية في برنامج عمل السلطات العليا لدولة"، مذكرا بسعي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عبر برنامجه الى "تكريس خيار الامن الغذائي كأحد مقومات الوحدة الوطنية و الحرص على جعل قطاع الفلاحة في صميم اهتمامات الدولة لان ذلك يساهم --كما قال--في تعزيز هذه الوحدة ".

وخلال كلمة القاها في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورتها العادية الخامسة والثلاثين اكد الوزير ان الجزائر "مستعدة من خلال وزارة الفلاحة او على مستوى الحكومة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتقديم يد المساعدة والعمل على ان تكون المنظمة العربية للتنمية الزراعية مساهما فعالا في تحقيق الأمن الغذائي لشعوب العربية ومحركا حقيقيا لبناء تعاون عربي ناجع في مجال الزراعة يحتذى به اقليميا ودوليا ".

كما أكد أن الجزائر" ما تزال تؤكد على اهمية العمل العربي المشترك في القطاع الفلاحي والريفي والصيد البحري والعمل على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي" يمشيرا بالمناسبة الى ان التحديات التي يتوجب رفعها اليوم في ظل المتغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية "معقدة ومتعددة وتتطلب التشاور والتنسيق اكثر لأنشطتها في المجال الزراعي".

وكان جدول اعمال الاجتماعين فرصة استعرض الوزراء العرب فيه حصيلة عمل المنظمة العربية للتنمية الزراعية على مدار السنتين الماضيتين وتحديد التوجهات الكبرى لعملها خلال المرحلة القادمة من خلال اعتماد خطة العمل والموازنة لسنتي 2019-2020 .

كما تدارس الوزراء مسألة متابعة سير العمل في تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، للعقدين ( 2005-2025) و تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي المرحلة الثانية (2017-2021) الى جانب متابعة تنفيذ البرنامج العربي للتدريب الزراعي ومنها ما يتعلق بموضوعات جديدة غايتها ترجمة بعض التوجهات التي ينبغي ان تطبع المرحلة الجديدة من عمل المنظمة .

كما انتخبت الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الأردن رئيسا للجمعية باعتباره البلد المضيف و جمهورية اليمن نائبا للرئيس للدورة الممتدة على مدار سنتين القادمتين.

وفيما يخص توصيات المنتدى الزراعي الدولي الاول بالاردن فقد شددت على ضرورة إنشاء صندوق سيادي مالي عربي مشترك يخصص لتمويل البحث العلمي في القطاع الزراعي وتطوير البنية التحتية للقطاعين العام والخاص.

كما أوصى المشاركون في هذا المنتدى بالعمل بجدية على إقامة و تأسيس المنطقة الزراعية العربية الحرة للمساهمة في سهولة تبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية و ضرورة وضع سياسات داعمة للبحث الزراعي وتوحيد الجهود بين المراكز الأبحاث الإقليمية والعالمية والمحلية لتخفيف تاثير التغير المناخي على المنطقة العربية وتوظيف الاستثمار العربي من اجل زيادة الإنتاج الزراعي .

وشكل المنتدى الاردني الزراعي الدولي الأول من نوعه فرصة للمخططين ومتخذي القرار في السياسات الزراعية لمناقشة السياسات الفاعلة بمشاركة المختصين والشركاء وتبادل الخبرات الزراعية الرائدة لمواجهة التحديات المرتبطة بالظروف الإقليمية، والتغيرات المناخية و تحقيق الأمن الغذائي العالمي ونقل التكنولوجيا الزراعية.