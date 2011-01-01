انزلاقات خطيرة بحي بوسكول تنذر بكارثة

بواسطة المسار العربي / احمد.ب

اثارت الانزلاقات الخطيرة المتكررة التي يشهدها طريق بوسكول بأعالي بلدية بوزريعة مخاوف سكان المنطقة،الذي هالهم منظر الطريق وأجزاء كبيرة منه تتهاوى جراء المنحدر،وهو ما اعتبره السكان تهديدا صريحا لسلامة العائلات،حيث أن الانزلاقات الشديدة للطريق من شانها إلحاق الضرر بمستعمليه،وقد يؤدي بحياتهم أيضا،ويقع هذا الانزلاق على بعد أمتار من مسجد النصر بالمنطقة ذاتها،كما أن المار أمام المسجد سيتفاجا بحجم الكارثة الحتمية المحيطة بسكان المنطقة،كارثة لن تستثني احد سواء كان مار أو مقيما،وللإشارة حتى العمال والمتمدرسين معرضون لهذا الخطر،كما يؤكد سكان المنطقة انه حتى المركبات التي تشق طريق بوسكول غير مستثناة من هذه الكارثة،وعندئذ لايمكن التستر وراء القضاء والقدر،مادام ناقوس الخطر دق أجراسه من قبل،وعليه وجب تدخل الجهات المسئولة لدرء المخاطر عن المنطقة في اقرب الآجال،وماياسف له سكان المنطقة هو أنهم يواجهون هذه الأخطار لوحدهم دون أن تتحرك مصالح البلدية التي لاتزال لحد الساعة غائبة ولم تكلف نفسها البحث عن الحلول ووضع حد لهذا الوضع القائم وبناء حجار عازل وواق على الأقل لتقليل الأضرار.