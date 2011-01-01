أكثر من 16 ألف مكتتب في برنامج السكنات الموجهة للجالية الجزائرية

بواسطة المسار العربي / ق.و

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة،عبد الوحيد طمار أنه من 2.247 سكنا موجها للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تم تسجيل 16.000 مكتتبا عبر 24 ولاية في إطار العملية الاولى.

وأوضح الوزير أنه "إلى حد الساعة سجلنا 16.535 مكتتبا عبر 24 ولاية منها 13.963 من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا أي 84 بالمائة من الطلبات ".

كما أبرز وزير السكن في تدخله أما الحضور أن عدد المكتتبين الذين أكدوا اختيارهم قد ارتفع إلى 6.712 منهم 5.310 من الجالية الوطنية بفرنسا أي بنسبة 79 بالمائة.

وأضاف المسؤول الأول عن القطاع أن أشغال انجاز الـ 2.247 سكن الموزعين على 24 ولاية جارية بمستويات تقدم مختلفة، مؤكدا أن العملية بصدد التعميم على كل ولايات الوطن من أجل تقييم الطلب مما يسمح "بمباشرة عمليات جديدة" حسب"الامكانيات العقارية وقدرات" المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

وتخص هذه العملية التي أطلقت في 01 فيفري 2018 نماذج سكنية صممت حسب خصوصيات

كل منطقة بحيث تضم سكنات جماعية ونصف وجماعية وفردية إضافة إلى توفرها في الأنواع الثلاثة: 3 غرف (80م²) و4 غرف (100 م²) و 5 غرف (120م²).

علاوة على ذاك، أوضح الوزير أنه من بين الامتيازات كذلك أن المكتتبين بإمكانهم الاستفادة من قرض يصل إلى 90 بالمائة من قيمة السكن مع نسبة فائدة محسنة بـ 3بالمائة فقط، مشيرا إلى أن الاجراءات الإدارية قد تم تخفيفها "على قدر الإمكان" كون الملف "لا يتضمن سوى طلبا بسيطا شريطة عدم امتلاك عقار بالجزائر".

وخلال النقاش، تمحورت الانشغالات حول انشاء المؤسسات وتمويلها وأسعار السكنات ونوعيتها بالإضافة إلى طرق التسديد والقروض البنكية.