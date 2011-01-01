الرئيس بوتفليقة يشدد على تكييف جهازي أونساج وكناك مع احتياجات شباب الجالية

بواسطة المسار العربي / ق.و

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجمعة بباريس، أن الرئيس بوتفليقة أعطى تعليمات بتكييف الأجهزة الموجودة في مجال إنشاء المؤسسات خاصة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" والصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك" مع احتياجات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

وأشار زمالي خلال لقاء مع أعضاء الجالية الجزائرية في فرنسا نظم بمقر سفارة الجزائر في فرنسا، إلى أن الكثير من الجزائريين المقيمين بالخارج قد أنشأوا مؤسسات بالجزائر وهو ما يوفر الشغل والثروة من خلال مرافقتهم وتمويل مشاريعهم, مضيفا أن القرض البنكي يمكن له بلوغ 70 بالمائة من قيمة المشروع في حين تُعد الفوائد محسنة من قبل الدولة بنسبة 100بالمائة .

ويذكر أن مراد زمالي يجري رفقة وزير وزير السكن والعمران والمدينة علد الوحيد طمار زيارة إلى 4 مدن فرنسية لشرح الاجراءات التي تم إقرارها من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصالح الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. وقد رافق الوزيرين المدير العام للقرض الشعبي الجزائري و المدير

كشف زمالي أن آجال تسديد القرض تتراوح بين 3 و 5 سنوات ويمكن أن تصل إلى 10 سنوات بالنسبة للمشاريع المنشأة في جنوب البلد.

وتابع وزير العمل يقول "أنشئت بالجزائر 500 ألأف مؤسسة مصغرة نجح فيها الكثير من الشباب"، داعيا شباب الجالية إلى القدوم والمساهمة في بناء بلدهم، بحيث دعم الوزير طرحه بتجربة جزائريين من فرنسا أنشأوا مؤسساتهما بالجزائر وقدموا ليرووا على الحضور قصة نجاحهما.

وأبرز زمالي أن أجهزة انجاز المؤسسات مفتوحة وتضم حوالي 800 قطاع نشاط وحتى بالنسبة للمشاريع المبتكرة.



