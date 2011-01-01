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ولد عباس يعلن عن ميلاد "جيل بوتفليقة"
48 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.و

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس السبت، عن ميلاد تنسيقية طلابية أطلق عليها اسم" جيل بوتفليقة". وخلال لقاء جمعه بتنظيمات طلابية وحضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بمقر الحزب في حيدرة، كشف ولد عباس عن تكتل 6 تنظيمات طلابية تحت مسمى "جيل بوتفليقة". من جهة أخرى دعا ولد عباس الطلبة الجزائريين إلى المحافظة على أمن واستقرار البلاد الذي تحقق بفضل الرئيس بوتفليقة -حسبه- مستشهدا بما حدث في بعض الدول العربية بسبب ما أسماه بـ"الخريب العربي".

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