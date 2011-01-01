إتصالات الجزائر تشارك في تأطير ورشة للحد من مخاطر الإنترنت بمعسكر

بواسطة المسار العربي /

شاركت المديرية العملية لإتصالات الجزائر بمعسكر أمس السبت في الورشات المنظمة من قبل رفقة المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية بمعسكر لمكافحة الآفات الإجتماعية، وذلك من خلال تأطير ورشة حول الحد من الإستعمال الخاطئ للإنترنت.

وتشارك إتصالات الجزائر في هذه الورشات التي تقام بمكتبة المحطة بمدينة معسكر، قصد المساهمة في توعية أطفال وشباب الولاية بأهمية شبكة الإنترنت في حياة الأفراد بعيدا عن مختلف المخاطر التي يحملها الإستخدام السيئ وغير المنظم لشبكة الإنترنت ومختلف خدماتها ومخرجاتها، حيث سيتم إستغلال هذه الورشات قصد تعريف الشباب المشاركين بالمزايا الكثيرة التي تتيحها شبكة الإنترنت للأفراد والمجتمع عموما كالتواصل السريع والسهل مع الأصدقاء والزملاء وكذا إمكانية الإعتماد على شبكة الإنترنت لتنمية الوعي الفكري والثقافي وإعتبارها كمصدرا للتعلم ولإجراء البحوث العلمية، إلى جانب أهميتها في التسوق والتجارة الإلكترونية وفي قضاء عديد الخدمات مباشرة عبر النت، وهذا قبل التذكير بمختلف المخاطر والتحديات التي يحملها الإستخدام غير المنظم لشبكة الإنترنت ومختلف المشاكل التي يمكن أن تقع بسبب الهويات المستعارة والرسائل والمعلومات مجهولة المصدر وكذا الولوج إلى المواقع الإباحية وما يتبع ذلك من إمكانية الوصول إلى الجرائم الإلكترونية المختلفة.

للتذكير، تأتي مساهمة المديرية العملية لإتصالات الجزائر بمعسكر في هذه التظاهرة إنطلاقا من إيمان إتصالات الجزائر بأهمية خدمة المجتمع وتوعية جميع أفراده بالطرق الإجابية للإبحار عبر الشبكة العنكبوتية، ومن ثمة المساهمة في تنمية جيل يحسن إستغلال الإنترنت ومختلف تكنولوجيات الإعلام والإتصال المتطورة.