تسليم أولى سيارات "كيا ريو الجديدة" الجزائرية للزبائن

بواسطة المسار العربي / حمزة مصباح

شرعت شركة “كيا الجزائر” الوكيل الحصري لتركيب سيارات كيا في الجزائر في تسليم أولى وحدات “كيا ريو " الجزائرية الجديدة كليا للزبائن، وذالك خلال حفل أقيم صباح اليوم بقاعة عرض برج الكيفان بالعاصمة، أين أكد مديرها العام توفيق عراب أن مدة تسليم ريو الجديدة التي تركب في مصنع باتنة لا تتجاوز 45 يوما، وهي متوفرة للطلب و بتسليم فوري لنوعين confort+ و Motion .

كما أكد عن وجود تسهيلات مع كل البنوك الوطنية و الخاصة كبنك التنمية المحلية و القرض الشعبي الجزائري ،بنك السلام، البنك الوطني الجزائري ،البركة.بنك الخليج .

وبالنسبة للأسعار كشف أنها تختلف حسب التجهيزات ونوعية المحرك وعلبة السرعات، حيث يبدأ سعر "ريو" بمحرك بنزين بسعة 1.4 لتر و بقوة 100 حصان وبعلبة سرعات يدوية من 179 مليونا، ويرتفع السعر بعلبة سرعات أوتوماتيكية، ويصل السعر إلى 248 مليونا بالنسبة لطراز 1.6 بقوة 123 حصان التي تتوفر على تجهيزات أكثر .

وأضاف المدير العام خلال ندوة صحفية أن “ريو” الجديدة حملت العديد من التعديلات الجمالية على غرار واجهتها الأمامية الشرسة التي تدعمت بشباك تهوية جديد ومصابيح كبيرة وتغييرات على مستوى واقي الصدمات ونفس الأمر عرفته السيارة من الخلف بمصابيح جديدة وتغيير لشكل الواجهة الزجاجية، وبالنسبة للتجهيزات الداخلية كشف المتحدث أن ريو الجزائرية عرفت ثورة تكنولوجية غير مسبوقة في تجهيزات الراحة والأمان، حيث تدعمت السيارة بشاشة لمسية ولوحة مفاتيح جديدة كليا، ناهيك عن التحكم الرقمي بجميع أجزاء السيارة.

وأعلن توفيق عراب أن مصنع كيا بباتنة ينتج سنة 2018 خمسة أنواع من السيارات وهي بيكانتو، ريو، سبورتاج، كا 2700 ونوع آخر سيتم الإعلان عنه قريبا، مضيفا أن كيا الجزائر ستفتح مصنع قلوفيز المتواجد ببلدية جرمة سيتم افتتاحه قريبا اين سيشرع في البداية بالتركيب بتوظيف ازيد من 2000 عامل ثم يرتفع العدد الى 5000 عامل في مرحلة التصنيع.



