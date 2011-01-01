تيارت.. هلاك 3 أشخاص من عائلة واحدة إثر الفيضانات

بواسطة المسار العربي / ب.ع

هلك 3 أشخاص من عائلة واحدة من بينهم طفلين بعدما جرفهم الوادي ببلدية عين بوشقيف (ولاية تيارت) إثر الفيضانات الناتجة عن تساقط الأمطار ، حسبما أفادت به المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في حصيلة جديدة.

وأوضح ذات المصدر أن هؤلاء الأشخاص هلكوا غرقا بعدما جرفت السيول السيارة التي كانوا على متنها إثر فيضان الوادي الناتج عن تساقط غزير للأمطار. ويتعلق الأمر بالأب البالغ من العمر 60 سنة وطفلة في 11 من العمر وطفل ذو سنتين فيما تمكن الابنان الآخران من النجاة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية للولاية أنها تدخلت منذ مساء أمس الاربعاء من أجل البحث على الضحايا الذين تم الإعلان عن فقدانهم حيث تم العثور على جثة الأب و إبنته ليلة أمس الأربعاء فيما تم العثور على جثة الإبن منتصف نهار اليوم الخميس.

وسجلت ذات المصالح أكثر من 120 تدخلا جراء الفيضانات التي شهدتها المنطقة خاصة بلديات تيارت ومادنة وعين بوشقيف والدحموني وفرندة وعين الذهب وعين كرمس.

وقد قامت في هذا الاطار بإنقاذ العشرات من أصحاب السيارات التي جرفتها المياه وأخرى تسببت لها أعطاب جراء تسرب المياه إلى داخلها ولتكون عاملا أخر في انسداد حركة المرور.

كما شملت هذه التدخلات امتصاص المياه من عشرات المنازل وعبر العديد من المرافق العمومية والطرقات التي قطعت جراء تراكم المياه وتسارع حركة السيول التي جرفت معها الحجارة وجذوع الأشجار خاصة ببلدية تيارت التي عرفت انسداد الطرقات لفترة تجاوزت الساعتين حيث غمرت المياه النفق بحي "الريجينا" وارتفعت مياه الوادي على الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 23 بحي "لالا العابدية" .

وأشارت مصالح الدرك الوطني إلى أن معظم الطرقات عبر الولاية عرفت انسدادا مؤقتا نتيجة تهاطل أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد ليتم فتحها تدريجيا حيث لا تزال الحركة صعبة على مستوى الطرقات الولائية رقم 3 بين بلديتي مغيلة وسيدي الحسني ورقم 1 بين بلديتي مغيلة والعماري بولاية تيسمسيلت و77 بين بلديتي زالة الامير عبد القادر وقصر الشلالة.