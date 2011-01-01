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انه المعارضة يا سادة

5 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / محمد دلومي

المعارضة في الجزائر شيء خارق للعادة و تختلف عن طبيعة المعارضة المتعارف عليها في كل العالم، ففي الجزائر فقط تجد رئيس حزب يصنف نفسه في خانة المعارضة ينتقد النظام ويكاد يخرجه من الملة، ولكن في الوقت نفسه يستقل سيارة فخمة يستعمل فيها اضواء خاصة بسيارات الشرطة ويسير بها في الرواق المخصص للطوارئ ولا يوقفه شرطي النظام او يسجل عليه مخالفة او يسحب منه رخصة السواقة له او لسائقه الخاص، هكذا هي المعارضة في بلادنا يا سادة وهكذا هم شخصياتها، ففي الجزائر وحدها يمكنك تأسيس حزب معارض للسلطة وانت لا تملك في جيبك سوى ثمن قهوة المؤسسين وبعد أشهر من المعارضة وانتقاد السلطة تصبح لك استثمارات لك ولاولادك وحاشيتك داخل الوطن وخارجه. وآتوني برئيس حزب معارض بقي حاله المادي كما كان عليه قبل ممارسته السياسة ودخوله المعارضة، كلهم غيروا سكناتهم ومسحوا ذاكرتهم الشعبية بل ان بعضهم غيروا حتى زوجاتهم وسبغوا شعرهم الاشيب في محاولة منهم لتعويض مراهقتهم التي ذهبت في الفقر وجمع خردة النحاس وبيعها بالكيلو لتجار الجملة، وللاسف الشديد ما يعتقده الناس انها احزاب معارضة هي في واقع الحال احزاب -للمراضعة- ترضع من خيرات البلاد ولا تشبع وتحاول ان تقدم نفسها لللشعب على انها الخيار الامثل لغد أفضل. ولكم ان تتصوروا غدا بمعارضة تحولت الى مكاتب تصدير واستيراد

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