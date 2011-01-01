ولاية تبسة ودوائرها تنظم نشاطات مختلفة بمناسبة يوم العلم 16 افريل

بواسطة المسار العربي / عباد وليد

نظمت ولاية تبسة مجموعة من النشاطات المختلفة ،على مستوى دوائر الولاية وبلدياتها ،وكان من بين الأنشطة التي لقت نجاحا كبيرا أبرزها :الأنشطة التي أقيمت بدار الشباب بئر مقدم ،ودار الشباب تبسة ،ودار الشباب الشريعة ،والذين تنوعت فيهم الأنشطة بتنوع الأجناس الثقافية والفكرية والمشاركين فيها ، حيث نظمت دائرة بئر مقدم نشاطا متكاملا شاركت فيه المنظمة الوطنية لحماية الطفولة والشباب المكتب البلدي –ير مقدم – والذي يترأسه مباركة أسامة والذي لعب دورا فعالا في هذا النشاط من الناحية المادية والمعنوية ،إضافة إلى مشاركة السيد رئيس لجنة النشاطات الثقافية والرياضية السيد عيدودي إبراهيم، والذي كان له دور كبير في إنجاح هذه النشاطات الثقافية من الناحية التنظيمية إضافة إلى هذا من المشاركين في هذه الأنشطة شارك ممثل الأسرة الثورية السيد نصر الدين مسعود ،فكان له الدور الريادي في إنجاح هذه الأنشطة الثقافية من الناحية التاريخية والوطنية بصفة عامة.

كما شارك السيد ممثل الهلا ل الأحمر بئر مقدم بكل استطاع في إنجاح هذه الأنشطة ،والتي تعتبر له بمثابة جسر تواصل بين التلاميذ من الناحية العلمية والإبداعية ، كما شهدت الأنشطة حضور غفير ،ومن بينها حظرت السلطات الأمنية، والسيد رئيس الدائرة، رئيس المجلس الشعبي البلدي والذين قاموا بتكريم التلاميذ النجباء والقوا كلمة تشجيعية من اجل مواصلة هذه النشاطات والتي تعتبر بمثابة دعم للجيل القادم ،وقد تخللت النشاطات منافسة فكرية بين متوسطة فرحي ساعي وحاجي مزيان وتنوعت طبوع الأنشطة بالأناشيد والمسرحيات المختلفة من طرف متوسطة فرحي ساعي.

وهذا في الأخير كرمت مجموعة من الوجوه الثقافية ،أهمها مدراء المؤسسات التربوية والشخصيات الحاضرة، وذلك للتشجيع على مواصلة هذه الأنشطة الثقافية ،وفي الختام ألقى السيد المفتش كلمة تحث على تشجيع مواصلة المشاوير الثقافية لدى التلاميذ النجباء وتكريمهم في المناسبات العلمية.

ونظمت دار الشباب تبسة برنامجا ثقافيا متكاملا يحتوي على مختلف الأنشطة الفنية والثقافية ،حيث تخللت هذه الأنشطة محاضرات مختلفة بالمناسبة ،ومسابقات فنية مختلفة أبرزها الرسم والتي تتمثل في الخط العربي، وتنظيم معرض علمي يحوي كتب ثقافية ومطويات مختلفة، إضافة إلى هذا حظر جمهور غفير مختلف الأعمار والأجناس، وكانت النشاطات لها نجاح باهر من قبل الحضور

ونظمت دار الشباب الشريعة وجمعيات المجتمع المدني والتكوين المهني ، مجموعة من الأنشطة العلمية والثقافية أبرزها تنظيم معارض علمية وتاريخية مختلفة وتكريمات للتلاميذ والطلبة النجباء ،وكانت هذه الأنشطة لقت استحسانا كبيرا من طرف الجمهور الحاضر .

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