مصالح أمن قسنطينة تلقي القبض على المعتدي على مناصر مولودية العاصمة على ضفاف وادي الرمال

بواسطة المسار العربي / بهاء تاج الدين

بعد الأحداث المؤسفة التي عرفتها مباراة الكأس بقسنطينة بين مولودية العاصمة شبيبة القبائل وبعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي اثارها فيديو تداولته مواقع التواصل الإجتماعي والمثمثل في اقدام شاب من قسنطينة على رمي ٱخر من العاصمة بطريقة وحشية في مجرى واد الرمال المحادي لمركب الشهيد حملاوي . وبعد التحقيقات المعمقة من مصالح الشرطة القضائية لأمن مدينة قسنطينة تمكنت هذه الأخيرة من إلقاء القبض على الجاني في ظرف وجيز بوسط مدينة الجسور المعلقة أين قدمته مصالح الأمن الى الجهات القضائية بتهمة محاولة القتل العلني والتي راح ضحيتها مناصر لمولودية العاصمة نتيجة تتقله لمتابعة مباراة العار التي إحتضنتها مدينة قسنطينة في الثالث عشرة من افريل الحالي.

أمن ولاية قسنطينة يوقف المعتدي على أحد مناصري MCA:

تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة من إيقاف الفاعل في قضية الاعتداء الذي وقع بتاريخ 2018/04/13 على أحد مناصري فريق مولودية الجزائر .وذلك في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها و سهرها على حماية المواطنين.

مصالح أمن ولاية قسنطينة جندت كافة الإمكانيات المادية و البشرية من اجل الوصول إلى المعتدي فور ورود معلومات عن وقوع حادثة الاعتداء و نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص بالاعتداء على آخر تبين أنه أحد مناصري مولودية الجزائر ، حيث قام بالاعتداء عليه بالضرب ثم جره و الالقاء به بواد الرمال، و من خلال التحريات الميدانية و التقنية التي قامت بها الفرق التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية و استنادا للقرائن المتوصل إليها تم الوصول إلى هوية مشتبه فيه.

بوضع خطة ميدانية محكمة و باحترافية عالية تم إيقاف المعني على مستوى مدينة قسنطينة من قبل قوات الشرطة التابعين لذات المصلحة، ليحول بعدها إلى المقر أين اتخذت الإجراءات القانونية ضده و تم إنجاز ملف إجراءات جزائية عن قضية محاولة القتل العمدي، قدم بموجبها أمام النيابة المحلية.

أما بخصوص الحادثة الأليمة المتعلقة بالمرحوم إسيل عبد الجليل الذي توفي متأثرا بالإصابات التي تعرض لها إثر حادث مرور جسماني تسبب فيه مجهول فالتحقيقات متواصلة ، أين تعمل مصالح أمن ولاية قسنطينة جاهدة من أجل التوصل إلى هوية الفاعل.