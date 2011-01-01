فريق الناحية العسكرية الثانية يتوج بجدارة

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

توج فريق الناحية العسكرية الثانية بكأس دورة الأبطال الوطنية العسكرية للكرة الطائرة لموسم 2017-2018, التي احتضنتها قاعة المركب الرياضي الجهوي العسكري بالناحية العسكرية الثانية (وهران) ما بين 23 و 25 أفريل. وبسط فريق الناحية العسكرية الثانية سيطرته على المنافسة من خلال فوزه بلقاءاته الثلاثة, حيث جمع تسع نقاط, فيما جاء فريق الناحية العسكرية الأولى ثانيا بست نقاط متبوعا بفريق الناحية العسكرية الخامسة بثلاث نقاط, بينما حل فريق قيادة الدرك الوطني رابعا وأخيرا بدون رصيد.