Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

دورة الأبطال العسكرية للكرة الطائرة :

فريق الناحية العسكرية الثانية يتوج بجدارة
47 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

توج فريق الناحية العسكرية الثانية بكأس دورة الأبطال الوطنية العسكرية للكرة الطائرة لموسم 2017-2018, التي احتضنتها قاعة المركب الرياضي الجهوي العسكري بالناحية العسكرية الثانية (وهران) ما بين 23 و 25 أفريل. وبسط فريق الناحية العسكرية الثانية سيطرته على المنافسة من خلال فوزه بلقاءاته الثلاثة, حيث جمع تسع نقاط, فيما جاء فريق الناحية العسكرية الأولى ثانيا بست نقاط متبوعا بفريق الناحية العسكرية الخامسة بثلاث نقاط, بينما حل فريق قيادة الدرك الوطني رابعا وأخيرا بدون رصيد.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 