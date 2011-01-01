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الرئيس الأمريكي" ترامب " يهدد الدول التي تعارض ملف المونديال المشترك
47 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على تويتر، تأييده للعرض الموحد من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 ووجه تهديدا مبطنا إلى الدول التي ربما تعارض ذلك. ويتنافس المغرب ضد العرض الموحد من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وسيتم اختيار الفائز في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (الفيفا) يوم 13 جوان المقبل في موسكو. وكتب ترامب على حسابه "سيكون من المخجل أن تعارض الدول التي نساندها دائما عرض الولايات المتحدة. لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول بينما هي لا تساندنا (بما في ذلك في الأمم المتحدة)؟". وتعتمد أمريكا الشمالية على الملاعب الكبيرة والبنية التحتية الممتازة لكنها لا تضمن الفوز في التصويت في يونيو حزيران. ومن المتوقع أن يحصل العرض المغربي على دعم قوي من الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لوسائل إعلام مؤخرا إن بلاده ستساند المغرب كما أعلنت روسيا التي تستضيف النهائيات في يونيو ويوليو تموز المقبلين دعمها للمغرب. وسبق للولايات المتحدة أن استضافت كأس العالم عام 1994.

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