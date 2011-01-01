رحيل بوحفص شرط سداسي بلوزداد من أجل البقاء

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

اشترط ستة لاعبين بشباب بلوزداد، رحيل رئيس النادي الحالي محمد بو حفص، مقابل بقائهم في الفريق لمواسم أخرى. وعلم موقع كوورة أن كل من الحارس عبد القادر صالحي، ومحمد نعماني، وزكريا دراوي، رفضوا تجديد عقودهم التي تنتهي خلال جوان المقبل. كما رفض كل من حسين سالمي وسفيان بوشار وأمير بلايلي، تمديد عقودهم، غير أنهم أبدوا استعدادا لمواصلة حمل اللونين الأحمر والأبيض، في حال رحيل محمد بو حفص. من جهته، طلب مدرب شباب بلوزداد رشيد الطاوسي، من رئيس النادي، عقد اجتماع عاجل، لوضع النقاط على الحروف، قبل أن وصول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. وكان بعض اللاعبين دخلوا في مشادات مع رئيس النادي، قبل يوم واحد من موعد لقاء أسيك ميموزا.