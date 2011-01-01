شبيبة الساورة تقترب من رابطة أبطال إفريقيا

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

حقق أول أمس فريق شبيبة الساورة الأهم بميدانه ، عندما أطاح باتحاد الجزائر (3-2) بفضل ثنائية خريج مدرسة الاتحاد عبد الرحمان بورديم في الدقيقة (21) و (81) من ضربة جزاء قبل أن يتلقى أشبال المدرب حمدي الإصابة الثالثة من نيران صديقة، حينما سجل المدافع شريفي ضد مرماه في الدقيقة ( 57)، و لم يشفع هدفي الزوار عبر كوناتي ضد مرماه في الدقيقة ( 57) و بن موسى من ضربة جزاء (د 90+1)، لتفادي الهزيمة. وبهذا الفوز ترتقي شبيبة الساورة إلى المركز الثاني برصيد 45 نقطة وهو مركز مؤهل للمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل ، بينما يتموقع العاصميون في الصف السادس (39 نقطة).