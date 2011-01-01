عمراني يتحسر على تضييع الفوز أمام الحمراوة

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

سقط أول أمس فريق شباب قسنطينة في فخ التعادل أمام مولودية وهران بنتيجة هدف لمثله برسم الجولة ال 27 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس . ولعبت المواجهة في ملعب محايد بعين تيموشنت عقب العقوبات التي سلطتها الرابطة المحترفة على النادي الوهراني، بسبب اجتياح أنصاره لأرضية الميدان، خلال مباراته أمام شباب بلوزداد . وافتتح الضيوف باب التهديف بواسطة هداف المحترف الأول محمد أمين عبيد في الدقيقة ( 19 ) من علامة الجزاء، مضيفا بذلك هدفه الـ 15، ورفض أشبال المدرب معز بوعكاز الاستسلام في المرحلة الثانية حتى عدل طياببة النتيجة في الدقيقة (87)، وبالتالي يبقى أبناء مدينة الجسور المعلقة في الصدارة بمجموع (50 نقطة)، في حين تراجع فريق "الحمراوة" إلى الصف الخامس (42 نقطة). ورغم هذا التعادل إلا أن السنافر تقدموا خطوة جديدة نحو التتويج باللقب على حد تعبير مدرب الفريق عبد القادر عمراني والذي أبدى حسرة كبيرة على إهدار الفوز .