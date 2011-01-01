الصراع على لقب هدّاف البطولة المحترفة الأولى موبيليس يشتعل

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

اشتد الصراع على لقب هداف البطولة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم وذلك قبل ثلاثة جولات عن نهاية الموسم الكروي . ويتصدر حاليا مهاجم شباب قسنطينة محمد الأمين عبيد اللائحة ب 15 هدفا متبوعا بلاعب اتحاد العاصمة درفلو ولاعب اتحاد البليدة سامي فريوي برصيد 14 هدفا. وجدد اول امس عبيد العهد مع الشباك بمناسبة لقاء مولودية وهران في حين سجّل فريوي هدفه الـ 14 بملعب براكني أمام شباب بلوزداد. ونشير أن لقب هدّاف البطولة الوطنية للموسم الماضي كان من نصيب مهاجم النصرية أحمد قاسمي والذي أمضى 14 هدفا .