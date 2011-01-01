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قال أنه حقق هدفه مع "نسور الهضاب "

بن شيخة يستقيل من تدريب وفاق سطيف بسبب شتم والدته
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

أعلن أول أمس عبد الحق بن شيخة، مدرب وفاق سطيف استقالته من منصبه عقب الخسارة القاسية (4-2) أمام نادي بارادو برسم الجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس . وقال بن شيخة في تصريحات عقب اللقاء: "قررت الاستقالة من منصبي وسأتحدث مع رئيس النادي في هذا الموضوع، لأنه ذلل كل العقبات للنجاح، لكني لا أقبل أن أتعرض للسب وشتم والدتي من جانب الجمهور".ونجح نادي بارادو صاحب المركز الثامن في تعديل تأخره بهدف إلى فوز كبير بنتيجة (4-2) ليذيق حامل اللقب الهزيمة الثامنة له هذا الموسم. وأضاف بن شيخة: "أقول لمن شتم والدتي أن والدتي فارقت الحياة وأدعو أن يحفظ الله كل أمهاتكم ولا يمكن تخيل الإحساس بفقدان الوالدة".وأكد بن شيخة أنه حقق الهدف الذي جاء من أجله، وهو التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. ويحتل وفاق سطيف المركز السابع برصيد 39 نقطة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن شباب قسنطينة المتصدر، قبل 3 جولات مم نهاية الموسم .

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