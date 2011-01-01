قتيلين في حادث مرور خطير بموزاية

بواسطة المسار العربي / كهينة.ب

تدخلت كل من وحدتي الحماية المدنية لموزاية و الشفة أمس من أجل حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق السيار الشفة اتجاه موزاية ، تمثل في اصطدام سيارة سياحية من نوع شوفرولي أفيو كان على متنها راكبين بشاحنة لتعليم السياقة تابعة للجيش الوطني الشعبي كانت متوقفة برواق التوقف الاضطراري للطريق السيار، خلف على اثره قتيلين اثنين من ركاب السيارة، حيث تم نقل جثث الضحيتين "م.س أ" 41 سنة من جنس ذكر و "غ. م" 44 سنة من جنس أنثى نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العفرون.