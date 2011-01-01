Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

البليدة

قتيلين في حادث مرور خطير بموزاية
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / كهينة.ب

تدخلت كل من وحدتي الحماية المدنية لموزاية و الشفة أمس من أجل حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق السيار الشفة اتجاه موزاية ، تمثل في اصطدام سيارة سياحية من نوع شوفرولي أفيو كان على متنها راكبين بشاحنة لتعليم السياقة تابعة للجيش الوطني الشعبي كانت متوقفة برواق التوقف الاضطراري للطريق السيار، خلف على اثره قتيلين اثنين من ركاب السيارة، حيث تم نقل جثث الضحيتين "م.س أ" 41 سنة من جنس ذكر و "غ. م" 44 سنة من جنس أنثى نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العفرون.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 