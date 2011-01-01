غليان في قطاع الصحة

بواسطة المسار العربي / ل .ش

قالت نقابات الصحة ان وثيقة مشروع القانون الصحة يؤسس لمنظومة صحية مريضة لا تتجاوب مع المتغيرات الجديدة، كما انتقد الفاعلون في القطاع ضبابية القانون فيما يتعلق بمجانية العلاج، واطار عمل القطاع الخاص.

و في السياق أبدى رئيس عمادة الأطباء، بقاط بركاني خيبة ممارسي الصحة من مضمون مشروع قانون الصحة، و تقرير لجنة الصحة في البرلمان، منتقدا ضبابية القانون والشكوك التي يطرحها في عديد النقاط خاصة فيما يتعلق بمجانية العلاج، التي قال بانه كان على اللجنة التي أشرفت على اعداد مسودة القانون ان تقدم كل التفسيرات المتعلق بمجانية القانون بما يقطع الشك فيما يخص التزام الدولة بضمان مجانية العلاج.

كما انتقد عميد الأطباء، توقيت دفع المشروع للنقاش على مستوى البرلمان، مؤكدا بأن الغليان التي تشهده القاعدة الاجتماعية للقطاع خاصة ازمة الأطباء المقيمين، يجعل من طرح القانون في هذا التوقيت غير مجدي للقطاع، الذي يرى بقاط بركاني أنه كان على الوزارة أن تهتم بحل مشاكله القاعدية قبل الالتفاف الى صياغة قانونه مضيفا:” الوقت غير مناسب اليوم لتقديم قرار غير توافقي للبرلمان .”

واستغرب ذات المتحدث، الصياغة الجديدة لمشروع قانون الصحة، الذي اغفلت لجنة إعداده الاخذ بالراي الإستشاري لعمادة الأطباء، كما اغفلت التوصيات التي حملتها جلسات الصحة عام 2014 والتي ركزت على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الامراض الجديدة حماية على الصحة العمومية ليخلص المتحدث إلى التساؤل عن أسباب عدم تكفل وزير الصحة مختار حسبلاوي ولا لجنة الصحة على مستوى البرلمان بتقديم تفسيرات وافية حول مضمون القانون بالشكل الذي ينهي الجدل الهامشي الذي تثيره هذه الوثيقة.

من جهتها نقابة ممارسي الصحة العمومية، فتطالب بسحب مشروع قانون الصحة، مؤكدة التوجّه الليبيرالي للقانون الذي يفتح المجال “للخوصصة المتوحشة دون مراعاة كثير من الشروط التي يجب أن تتوفر في المنظومات الصحية العالمية”، و ذلك حسب تصريح لرئيس نقابة ممارسي الصحة الياس مرابط حيث يؤكد ذات المتحدث على الطابع التنافسي بين القطاعين العمومي والخاص الذي يؤسس له مشروع القانون موضوع النقاش على مستوى البرلمان، بدل التاسيس للطابع التكاملي. مشيرا إلى وزارة الصحة والأطراف المشاركة في اعداد القانون عملت على توسع نشاط القطاع الخاص في المنظومة الصحية من خلال الحديث عن منظومة صحة دون تحديد طبيعتها. مؤكدا على أن القطاع العمومي هو الركيزة الأساسية للمنظومة والقطاع الخاص من المفروض ان يكون مكمل وليس منافسا.

كما شدّد ممثل مستخدمي الصحة العمومية، على ضرورة عناية القانون الجديد بمنظومة ضمان اجتماعي من خلال ضمان شفافيتها و محاربتها لكل اشكال التهرب الجبائي من الاشتراكية و محاربة سوق العمل غير المسرح به ..و هو ما يظل غائب عن مشروع القانون، حسب ذات المصدر.

الأطباء المقيمون " المشروع سيؤدي إلى تراجع القطاع"

يرى المكلف بالاعلام على مستوى التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، حمزة بوطالب، بأن مشروع قانون الصحة سيدفع القطاع إلى الخلف، مؤكدا بان مضمون القانون جاء مخيبا للأطباء المقيمين من حيث تكريسه لقانون الخدمة المدنية بنفس الشكل الذي كرسه القانون القديم، وهو ما يزيد من تازم الوضع بين الأطباء المقيمين والوزارة الوصية العاجزة لحد الساعة عن حل أزمتها مع نخبة الأطباء المختصين.