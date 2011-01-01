بن صالح يجدد دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف

بواسطة المسار العربي / ب.ع

استقبل رئيس مجلس الأمة, عبد القادر بن صالح, بمقر المجلس, عضو المجلس الوطني الفلسطيني و رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بدولة فلسطين, انتصار الوزير, حيث جدد دعم الجزائر "الثابت" للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

و أوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء, الذي حضره سفير دولة فلسطين بالجزائر, لؤي عيسى, "سمح بالوقوف على راهن القضية الفلسطينية ومستقبلها على ضوء قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس الشريف".

في هذا السياق, جدد السيد بن صالح موقف الجزائر الرافض لهذا القرار, ودعمها "الثابت" للشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه, وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جهتها, نوهت السيدة انتصار الوزير بالموقف الجزائري "الراسخ" تجاه القضية الفلسطينية تحت قيادة رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة.

و أكد البيان أن الطرفين اتفقا في الأخير على تنسيق المواقف والجهود في المحافل الدولية بما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه احتراما للشرعية الدولية.