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بواتينغ قبل مواجهة الريال :

" أستمتع بمواجهة الأفضل في العالم"
56 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

اعترف جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونيخ بصعوبة إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، وذلك قبل مواجهة الفريقين اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال بواتينغ خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كريستيانو لاعب من الصعب إيقافه أو الدفاع أمامه، ومع ذلك، أتطلع لتلك المواجهة، فأنا أستمتع بمواجهة الأفضل في العالم".ونجح كريستيانو في تسجيل 9 أهداف بمرمى البايرن منها 5 أهداف في موقعتي ربع نهائي الموسم الماضي ليقود الريال لتخطي بايرن بنتيجة (6-3) بمجموع المباراتين. وأضاف: "رونالدو رياضي خيالي، ولكن لدينا فريق بإمكانه تحقيق الفوز".

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