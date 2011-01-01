"ومن يوقف ليفاندوفسكي؟

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد يوب هاينكس، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، جاهزية فريقه لخوض مواجهة ريال مدريد الإسباني، سهرة اليوم ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال هاينكس، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي : "طوال مسيرتي المهنية كمدرب لكرة القدم، كنت دائمًا أتصرف بطريقة موضوعية، مع طاقم التحكيم، ولدي كل الثقة في المرشح لمباراة الغد، وعادة يُعين أفضل الحكام في نصف النهائي".وأضاف: "رونالدو لديه مسيرة فريدة حتى الآن، لكن الفريق الذي فاز بدوري أبطال أوروبا الأكثر تجانسًا، ولدينا ليفاندوفسكي اللاعب الذي سجل 39 هدفًا هذا الموسم، لذلك يمكنكم أن تسألوا من يستطيع إيقاف ليفاندوفسكي؟".وتابع: "البايرن سعيد بوجود ليفاندوفسكي، فهو لاعب إيجابي، ودائمًا جاهز لتقديم أداءً جيدًا وفي حالة جيدة".