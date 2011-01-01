زطشي:" سندافع بكل ما أوتينا بقوة عن حقوق الفاف بخصوص قضية آلكاراز"

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد رئيس الفاف خير الدين زطشي بالجزائر أنه سيدافع عن حقوق الهيئة الفيدرالية بكل ما أوتي بقوة بخصوص النزاع القائم مع الناخب الوطني لكرة القدم الاسباني لوكاس آلكاراز الذي طالب بمستحقاته المالية لدى الفيفا بعد إقالته من قبل الفاف. وأوضح زطشي خلال ندوة صحفية عقب الجمعية العامة العادية التي عرفت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي قائلا : " سندافع بكل ما أوتينا بقوة عن حقوق الفاف بخصوص قضية الاسباني آلكاراز التي سنعطي لها كل الأهمية التي تستحقها.". وكان آلكاراز (52 سنة) قد اقيل من منصبه كناخب وطني في شهر اكتوبر 2017 قبل ايام فقط من لقاء الجزائر-نيجيريا الذي يدخل في إطار الجولة السادسة لتصفيات كاس العالم 2018 بروسيا حيث تعادل الخضر آنذاك بنتيجة 1-1 (الفوز 3-0 على البساط). ويعتبر الكاراز ان هذه الاقالة غير مبررة لأن المنتخب الوطني كان مقصى من سباق التأهل الى مونديال 2018 بروسيا وقبل أن يعين على رأس العارضة الفنية للخضر مما دفعه إلى رفع طعن لدى الفيفا للمطالبة بمستحقاته المالية. ولم تفصل الهيئة الدولية لحد الآن في مطالب المدرب الاسباني إلا أن بعض المحللين استبقوا الأحداث وتوقعوا أن يتحصل آلكاراز على حقوقه الأمر الذي يشكل ضررا بالنسبة للفاف التي ستكون مجبرة على تسديد كل مستحقاته المالية.