بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أقدمت الرابطة المحترفة لكرة القدم على تقديم مواجهتان عن الجولة 27 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس إلى الجمعة المقبل ويتعلق الأمر بمواجهة مولودية الجزائر مع اتحاد بلعباس ولقاء وفاق سطيف و نصر حسين داى . هذا القرار سيفيد العميد والوفاق لضمان الاستعداد الجيد لمواجهات رابطة أبطال إفريقيا التي من المقرر أن تلعب في شهر ماي المقبل. ويقع كل من مولودية الجزائر ووفاق سطيف في مجموعة واحدة وهى المجموعة الثانية التي تضم بجانب الفريقين فريق مازيمبي الكونغولي والدفاع الحسنى الجديدي المغربي. وستكون أولى لقاءات مولودية الجزائر الأفريقية أمام فريق الدفاع الحسنى الجديدي المغربي في الرابع من الشهر القادم وأولى لقاءات وفاق سطيف الأفريقية أمام فريق مازيمبي الكونغولي في الخامس من الشهر المقبل .