السماح للفرق المشاركة بتسجيل 5 لاعبين أجانب

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أعلن أمس الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة تركي آل الشيخ، السماح للفرق المشاركة في كأس العرب للأندية الأبطال بتسجيل 5 لاعبين أجانب ضمن قائمة الـ30 لاعب المتاحة لكل فريق. وعقد الاتحاد العربي ، ورشة عمل كأس العرب للأندية الأبطال لموسم 2018 – 2019 بحضور ممثلين للاتحادات والأندية المشاركة . وتقام مباريات البطولة بنظام الذهاب والإياب بما في ذلك النهائي، وذلك بين أوت 2018 وافريل 2019، ويحصل البطل على جائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار، أما وصيفه فيحصل على 2.5 مليون دولار.