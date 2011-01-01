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كأس العرب للأندية الأبطال

السماح للفرق المشاركة بتسجيل 5 لاعبين أجانب

54 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أعلن أمس الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة تركي آل الشيخ، السماح للفرق المشاركة في كأس العرب للأندية الأبطال بتسجيل 5 لاعبين أجانب ضمن قائمة الـ30 لاعب المتاحة لكل فريق. وعقد الاتحاد العربي ، ورشة عمل كأس العرب للأندية الأبطال لموسم 2018 – 2019 بحضور ممثلين للاتحادات والأندية المشاركة . وتقام مباريات البطولة بنظام الذهاب والإياب بما في ذلك النهائي، وذلك بين أوت 2018 وافريل 2019، ويحصل البطل على جائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار، أما وصيفه فيحصل على 2.5 مليون دولار.

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