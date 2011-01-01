أكثر من 100 مشترك جديد في خدمة "في مكتبتي" بمعسكر

بواسطة المسار العربي /

يلقى العرض الترويجي الذي أطلقته إتصالات الجزائر على خدمة "في مكتبتي" رواجا وإقبالا مميزا بولاية معسكر، حيث سجلت المديرية العملية لإتصالات الجزائر بمعسكر ما يزيد عن 110 مشترك جديد في خدمة "في مكتبتي العامة والأكاديمية" منذ بداية شهر أفريل الجاري.

وبلغة الأرقام فقد حققت حملة البيع الجواري التي أطلقتها المديرية منذ بداية شهر أفريل لتسويق خدمة "في مكتبتي" نتائج مميزة، ولاسيما خدمة "في مكتبتي الأكاديمية" التي تتيح للمستفيدين منها إمكانية الإطلاع على ما يزيد عن 14000 كتاب من أحدث الكتب المتخصصة في مختلف المجالات العلمية والصادرة عن 300 دار نشر عالمية مرموقة، حيث تم تسجيل أكثر من 70 مشتركا جديدا في خدمة "في مكتبتي الأكاديمية" من مختلف الفئات الإجتماعية والمهنية كالطلبة والأساتذة الجامعيين، الأطباء، الصيادلة والمحامين، وفي مقابل ذلك تم تسجيل 40 مشتركا جديدا في خدمة "في مكتبتي العامة" التي تتيح للمستفيدين منها إمكانية الإطلاع على ما يزيد عن 30000 كتاب في مختلف المجالات كالعلوم، الصحة، التربية، الثقافة العامة...

للإشارة، يستمر العرض الترويجي والتخفيضات الإستثنائية التي أطلقتها إتصالات الجزائر على خدمة "في مكتبتي" إلى غاية يوم 30 أفريل الجاري، حيث يمكن الحصول على بطاقة "في مكتبتي العامة" ب1750 دج فقط بدلا من 2400 دج، كما يمكن الحصول على بطاقة "في مكتبتي الأكاديمية" بسعر 2200 دج فقط بدلا من 3000 دج.