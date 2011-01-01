زرواطي تقف على مختلف العروض المقدمة من طرف النوادي و الجمعيات البيئية الناشطة بالنعامة

بواسطة المسار العربي / حمزة.م

في الجزء الثاني من الزيارة التي قامت بها السيدة الوزيرة اليوم بولاية النعامة وقفت على مختلف العروض المقدمة من طرف النوادي و الجمعيات البيئية الناشطة بالولاية كما اجتمعت بالمجتمع المدني للولاية ،و على هامش اللقاء الذي جمعها مع المجتمع المدني أشرفت السيدة الوزيرة على امضاء اتفاقيات تعاون و شراكة بين مختلف المؤسسات العمومية و الخاصة التي تخص القطاع و وزعت عقود إدماج استفاد منها شباب المنطقة.