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زرواطي تقف على مختلف العروض المقدمة من طرف النوادي و الجمعيات البيئية الناشطة بالنعامة
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / حمزة.م

في الجزء الثاني من الزيارة التي قامت بها السيدة الوزيرة اليوم بولاية النعامة وقفت على مختلف العروض المقدمة من طرف النوادي و الجمعيات البيئية الناشطة بالولاية كما اجتمعت بالمجتمع المدني للولاية ،و على هامش اللقاء الذي جمعها مع المجتمع المدني أشرفت السيدة الوزيرة على امضاء اتفاقيات تعاون و شراكة بين مختلف المؤسسات العمومية و الخاصة التي تخص القطاع و وزعت عقود إدماج استفاد منها شباب المنطقة.

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