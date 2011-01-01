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مسرح وهران

عرض ناجح لمسرحية جديدة " جنة مجنون "
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ب.ع

احتضن المسرح الجهوي لوهران " عبد القادر علولة " العرض العام لمسرحية جديدة المعنونة " جنة مجنون " من إنتاج الجمعية الثقافية المحلية " الآمال" .

 

 

و لقي هذا العرض إقبالا مكثفا لدى الجمهور الحاضر الذي ثمن  أيضا أداء   الممثلين الشباب الذين أدوا أدوارا  في هذا العمل الذي كتبه محمد بلفاضل و   أخرجه محمد ميهوبي .
و تتطرق هذه المسرحية  الى " هذيان  شخص مصاب بجنون العظمة "من تأليف بلفاضل   الكاتب المسرحي  الذي في رصيده عدة إبداعات منها " ملحمة " أبطال الجزائر "   التي أنتجت في عام 2012 بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر 1954 .
وقد تم إنتاج " جنة مجنون " بدعم من مديرية تطوير و ترقية الفنون لدى وزارة   الثقافة , وفقا لما ذكره لواج رئيس جمعية " الآمال " محمد ميهوبي حيث يبرز هذا   الإنتاج أيضا "كفاءة الشراكة" بين ميهوبي و بلفاضل اللذين عملا معا في السابق   في انجاز ملحة " أبطال الجزائر " .
و تشكل " جنة مجنون " ايضا فرصة  لتقييم الكفاءات الفنية للشباب المسرحيين   الذين تم تكوين  أغلبيتهم بجمعية الآمال على غرار زهير بن ددوش و سهام جليل   باعتبارهما الشخصيات الرئيسية ( المريض و الممرضة ) .
وفي هذا الإطار قامت  الجمعية  بتكوين زهاء 20 دفعة للشباب الموهوبين في   تقنيات المبادئ الأساسية للفن الرابع ,مثلما أشير إليه .
و عرفت تربصات التكوين تحسينات خلال السنوات الثلاث الأخيرة و ذلك بعد   استحداث " المسرح الصغير الذي يتسع ل70 مقعدا بمقر المركز الثقافي " المبارك   الميلي " بوهران  وستعرض قريبا المسرحية الجديدة "جنة مجنون " عبر مختلف المؤسسات الثقافية   لولاية وهران , يضيف نفس المصدر.

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