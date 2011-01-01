عرض ناجح لمسرحية جديدة " جنة مجنون "

بواسطة المسار العربي / ب.ع

احتضن المسرح الجهوي لوهران " عبد القادر علولة " العرض العام لمسرحية جديدة المعنونة " جنة مجنون " من إنتاج الجمعية الثقافية المحلية " الآمال" .

و لقي هذا العرض إقبالا مكثفا لدى الجمهور الحاضر الذي ثمن أيضا أداء الممثلين الشباب الذين أدوا أدوارا في هذا العمل الذي كتبه محمد بلفاضل و أخرجه محمد ميهوبي .

و تتطرق هذه المسرحية الى " هذيان شخص مصاب بجنون العظمة "من تأليف بلفاضل الكاتب المسرحي الذي في رصيده عدة إبداعات منها " ملحمة " أبطال الجزائر " التي أنتجت في عام 2012 بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر 1954 .

وقد تم إنتاج " جنة مجنون " بدعم من مديرية تطوير و ترقية الفنون لدى وزارة الثقافة , وفقا لما ذكره لواج رئيس جمعية " الآمال " محمد ميهوبي حيث يبرز هذا الإنتاج أيضا "كفاءة الشراكة" بين ميهوبي و بلفاضل اللذين عملا معا في السابق في انجاز ملحة " أبطال الجزائر " .

و تشكل " جنة مجنون " ايضا فرصة لتقييم الكفاءات الفنية للشباب المسرحيين الذين تم تكوين أغلبيتهم بجمعية الآمال على غرار زهير بن ددوش و سهام جليل باعتبارهما الشخصيات الرئيسية ( المريض و الممرضة ) .

وفي هذا الإطار قامت الجمعية بتكوين زهاء 20 دفعة للشباب الموهوبين في تقنيات المبادئ الأساسية للفن الرابع ,مثلما أشير إليه .

و عرفت تربصات التكوين تحسينات خلال السنوات الثلاث الأخيرة و ذلك بعد استحداث " المسرح الصغير الذي يتسع ل70 مقعدا بمقر المركز الثقافي " المبارك الميلي " بوهران وستعرض قريبا المسرحية الجديدة "جنة مجنون " عبر مختلف المؤسسات الثقافية لولاية وهران , يضيف نفس المصدر.