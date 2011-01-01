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تتويج فيلم "معركة الجزائر" بالمهرجان الدولي للسينما بالمغرب
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.ث

توج الفيلم الوثائقي الطويل "معركة الجزائر، فيلم في التاريخ" للمخرج الجزائري مالك بن سماعيل بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي الأول للسينما والتاريخ بتارودانت (جنوب غرب المغرب) الذي اختتمت فعالياته وفقا للصحافة المحلية. ويعود بن سماعيل في عمله هذا إلى ظروف إنجاز الفيلم التاريخي "معركة الجزائر" (1966) لمخرجه الإيطالي جيلو بونتيكورفو والذي يعتبر من روائع السينما العالمية. وسبق لفيلم "معركة الجزائر، فيلم في التاريخ" وأن نافس في 2017 في المسابقة الرسمية للطبعة ال28 لأيام قرطاج السينمائية بتونس. ويهدف المهرجان الدولي للسينما والتاريخ لتارودانت إلى تقديم عروض أفلام تتناول أحداثا وقضايا تاريخية من منظور سينمائي وفقا للصحافة.

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