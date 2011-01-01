تدشين صالون باتيماتيك 2018 بقصر المعارض بحضور نحو 1.000 مشارك

بواسطة المسار العربي / ق.إ

افتتحت بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة الطبعة ال21 للصالون الدولي للأشغال العمومية و البناء ومواد البناء (باتيماتيك 2018) وذلك بحضور حوالي 1.000 مشارك من بينهم أكثر من 400 شركة أجنبية.

وأشرف على تدشين الصالون وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار و كذا وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، والتجارة، سعيد جلاب و الموارد المائية حسين نسيب و الثقافة عز الدين ميهوبي و والي الجزائر عبد القادر زوخ بحضور اطارات من القطاع و ممثلين عن السلك الدبلوماسي.

أما هذه السنة فان التظاهرة التي ستدوم خمسة ايام (من 22 الى 26 ابريل) ستتمحور حول موضوع الابتكار و الانتقال الرقمي و البناء البيئي و صناعة مواد البناء في حين يتمثل المحور الأساسي في ترقية الانتاج المحلي بهدف تلبية طلبات السوق الوطنية.

كما سيشكل فرصة للصناعيين و المنتجين و مصممي المنتجات و المواد و الحلول المرتبطة بقطاع البناء و الانجاز و المهندسين و الخبراء و تقنيي المصالح و المستثمرين و أصحاب المشاريع و كذا الممولين بتبادل التجارب و الخبرات في هذا المجال و ابرام اتفاقات تعاون و شراكة.

و صرح السيد تمار للصحافة قائلا "لقد قمنا بزيارة مختلف اجنحة الصالون و اكدت في كل جناح على ضرورة تطوير شراكات مع المؤسسات الأجنبية المشاركة" مجددا التأكيد على عزم الحكومة تشجيع الإنتاج الوطني و تقليص الاستيراد.

كما نوه بالتزام عديد المؤسسات العمومية منها كوسيدار بإنتاج مواد اولية كانت حتى الان تستورد مشيرا الى اهمية رفع تحدي النوعية و السعر التنافسي.

ودعا في هذا الخصوص المشاركين المحليين الى الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة في هذا القطاع التي تعرضها المؤسسات الاجنبية خلال الصالون.

وسيتم على هامش الصالون تنظيم أيام تقنية و محاضرات و ورشات و لقاءات و مسابقات بمبادرة من شركة باتيماتيك للمعارض و سافاكس على مساحة تقدر ب44000 م2.

ويتوقع المنظمون استقطاب حوالي 20.000 زائر خلال هذا الموعد الذي يحضره علاوة على المؤسسات الجزائرية، مؤسسات ألمانية و بلجيكية و صينية و اسبانية و فنلندية و فرنسية و ايطالية و لبنانية و عمانية و بولونية و برتغالية و بريطانية و مصرية و اماراتية و قطرية و تونسية و تركية.