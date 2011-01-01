الرئيس المدير العام لسوناطراك: البترول يسجل حاليا "سعره الملائم"

بواسطة المسار العربي / ق.إ

أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك السيد عبد المؤمن ولد قدور بالجزائر أن المستويات الحالية لأسعار البترول تمثل " السعر الملائم".

و خلال ندوة صحفية نشطها على هامش التوقيع على اتفاقية التعاضدية لفائدة عمال مجمع سوناطراك، صرح السيد ولد قدور أن " سعر البترول يبلغ حوالي 75 دولارا للبرميل و نحن (البلدان المنتجة للبترول) نرى أن السعر ملائم".

و حسب نفس المسؤول فان الوضع يبقى " ايجابي" سواء بالنسبة للبلدان المنتجة أو البلدان المستهلكة للبترول طالما ان سعر البرميل يبقى يتراوح ما بين 70 إلى 80 دولارا".

في نفس السياق، أوضح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك " يتعلق الأمر بتوازن يجب علينا ضمانه" مضيفا أنه عندما كان سعر البرميل يقدر ب 40 دولارا، كان هناك تراجع في الاستثمارات العالمية ب 500 مليار دولار في مجال الاستكشاف مما عرقل تجديد احتياطات البترول.

كما أضاف قائلا " يجب أن نتوصل إلى موقف وسطي و هذا ما نحن عليه حاليا"، معربا عن أمله في أن يستمر هذا التوازن لفترة طويلة حتى تستأنف المؤسسات نشاطاتها و تستثمر في الاستكشاف.

من جهة أخرى، صرح السيد ولد قدور أن " أولئك الذين يقولون أنها نهاية عهد البترول بعيدون عن إدراك الحقيقة لان الطريق يبقى طويلا أمامنا".

و فيما يتعلق بالاجتماع القادم لمنظمة الأوبيب، أشار السيد ولد قدور أنه طالما أن هذا التوازن متواصل و أن مختلف البلدان المنتجة للبترول مستمرة في الاتفاق لفائدة استقرار أسعار البترول ف " نعم الأمر".