معسكر.. تلقيح قرابة 42 ألف تلميذ خلال الثلاثي الأول من سنة 2018

بواسطة المسار العربي / ب.ع

تمكنت مصالح الصحة بولاية معسكر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2018 من تلقيح قرابة 42 ألف تلميذ من الأطوار التعليمية الثلاثة ضد مرضي الكزاز و الدفتيريا, حسبما علم لدى مدير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات للولاية.

و اوضح العامري محمد ان الفرق الصحية المختلفة قامت بتلقيح 323 18 تلميذ يدرس بالسنة الأولى ابتدائي من بين 21499 تلميذ معني بالتلقيح وذلك بنسبة 85.23 بالمائة, كما تم تلقيح 096 16 تلميذ يدرس بالسنة أولى متوسط من بين 838 19 تلميذ معني بالعملية في حين تم تلقيح 288 7 تلميذ بالسنة أولى ثانوي من بين 343 10 تلميذ معني بالتلقيح.

و تم خلال سنة 2017 -حسب نفس المسؤول- تلقيح 207 42 تلميذ من الأطوار التعليمية الثلاثة ضد أمراض الكزاز و الدفتيريا و الحصبة من بين 280 49 تلميذ معني بالتلقيح بنسبة قاربت 97 بالمائة و هو ما يعني "نجاح" العملية و استجابة "الغالبية العظمى" من التلاميذ و أوليائهم لها.

و من جهة أخرى ذكر ذات المسئول أن عمليات فحص التلاميذ التي قامت بها وحدات الكشف و المتابعة الصحية ال 42 المخصصة لقطاع التربية خلال سنة 2017 و التي مست 198 الف تلميذ مكنت من تسجيل 6911 حالة مرضية بينها 4590 حالة ضعف البصر 614 حالة لمرض الربو و 321 حالة التهاب حاد للمفاصل و 213 حالة لمرض القلب و 255 حالة لداء السكري.

و تتوفر ولاية معسكر على 42 وحدة كشف و متابعة صحية مخصصة لقطاع التربية بينها 35 وحدة مقامة على مستوى المؤسسات التربوية و 7 وحدات على مستوى الهياكل الصحية و تتوفر على 47 طبيب عام و 38 جراح اسنان و 8 اخصائيين نفسانيين و 52 ممرض.



