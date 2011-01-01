سلات المهملات العمومية في مدينة سكيكدة تعاني في غياب البطاقة التقنية في المناقصات بالبلدية

بواسطة المسار العربي / أسامة بولعبايز

كل زائر لمدينة سكيكدة يلاحظ هدا النوع الرديئ من السلات عدا نوع واحد وقفنا عليه أمام محل ڨرڨاط لبيع الحلويات والفرق واضح كما في الصورة جماليا أو جودة ً، ونفس النوع أمام الوكالة السياحية tourring بحي الممرات الدي وُضع منذ سنوات ولم يتأثر وهو تابع لمؤسسة (بخي مولود) ومقرها حمروش حمودي ،هته المؤسسة إقتربنا منها ووجدناها تعمل بالمعايير الدولية وتخضع لمقايسس الجودة ISO أما مطلب الشعب في هته المدينة يتمثل في فرض رقابة على المناقصات بما يتشماشى مع المعايير الدولية بما في دلك البطاقات التقنية وليس فقط السعة والحجم لكي نحافض على مدينة جميلة ونظيفة