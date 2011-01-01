فتح مسابقة لتوظيف أساتذة وإداريين

بواسطة المسار العربي / ب.ع

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، الاثنين، عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي ورتب ادارية مختلفة بمجموع 8586 منصب. وأوضحت الوزيرة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه " تم فتح مسابقة للتوظيف الخارجي لفائدة اساتذة التعليم الابتدائي ورتب إدارية بمجموع 8586 منصب" مضيفة أن "انطلاق التسجيلات الكترونيا سيكون ابتداء من 02 ماي المقبل". و يقدر عدد المناصب المخصصة للمسابقة على أساس الاختبارات بـ 3378 منصب بالنسبة لأساتذة المدرسة الابتدائية و 329 لرتبة مستشار التوجيه و الإرشاد المدرسي والمهني، و 213 منصب لرتبة مقتصد و 694 منصب لرتبة نائب مقتصد و 2265 منصب لرتبة مشرف تربية و 300 منصب في منصب ملحق رئيسي بالمخبر و 1407 منصب بالنسبة لملحق بالمخابر.