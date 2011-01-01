" حان وقت الاعتزال"

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يرى حسام غالي، لاعب الأهلي المصري، أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في الملاعب، مشددا على أنه قد حان موعد اعتزاله لكرة القدم. وقال غالي باكيا، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان اعتزاله، إن البعض كان يطالبه بالاعتزال في عام 2014 عقب العودة من ليرس البلجيكي إلى الأهلي، والآن انقلب الأمر وأصبحوا يطالبونني بالاستمرار لمدة موسم أو اثنين آخرين، ولكنه يرى أن الموسم الحالي هو الوقت المناسب لإعلان اعتزاله بعدما لم يعد قادرا على الاستمرار في الملاعب. وأضاف غالي أنه لم يقرر بعد خطوته المقبلة بعد اعتزال كرة القدم، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى الحصول على راحة لفترة بسبب الضغوط التي كان يتعرض لها طوال مسيرته. يذكر أن حسام غالي سيخوض مباراة اعتزاله يوم 11 ماي المقبل أمام أجاكس على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.