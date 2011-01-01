محرز يشعل الصراع بين 3 عمالقة بالبريمييرليغ

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يبدو أن موسم 2017-2018، سيكون الأخير بالنسبة لنجم المنتخب الوطني الجزائري، رياض محرز، مع فريقه ليستر سيتي، حيث دخلت ثلاثة أندية إنجليزية في صراع من أجل الظفر بخدماته، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مانشستر سيتي

عاد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي، للتنافس على ضم رياض محرز، في الميركاتو الصيفي القادم، حيث رفع عرضه المالي إلى 65 مليون جنيه استرليني، لاسيما وأنه مطلوب من قبل المدرب الإسباني بيب غوارديولا. وكانت صفقة انتقال محرز، للسيتي، قد فشلت في الميركاتو الشتوي الماضي، لأسباب مالية.

تشيلسي

وسيكون تشيلسي، مهتمًا جدًا بملف رياض محرز، حيث سيسعى بقوة لضمه في الصيف المقبل. ويريد تشيلسي، استعادة مجده والعودة إلى منصات التتويج بداية من الموسم القادم، حيث ستعمل الإدارة على إبرام صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت تقارير بريطانية، أن تشيلسي، شرع في التفاوض مع ليستر سيتي، لإتمام صفقة رياض محرز مبكرا.

آرسنال

بات محرز، من بين أوليات آرسنال، حيث شرعت الإدارة في التحضير للموسم الجديد، بعد موسم صعب قضاه "المدفعجية" في البريمييرليغ.

وقال الحارس السابق لآرسنال بيتر شيلتون، إن محرز، هو اللاعب المناسب للمدفعجية في الموسم المقبل. وسجل محرز 11 هدفا وقدم11 تمريرة حاسمة هذا الموسم مع ليستر سيتي، في 37 مباراة.