مضوي: "نستحق التأهل لنهائي كأس تونس "

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد المدير الفني للنجم الساحلي، الجزائري خير الدين مضوي، أن فريقه استحق عن جدارة التأهل للدور النهائي من كأس تونس، بعد فوزه اول امس ، على مستقبل قابس في نصف النهائي، بهدف دون رد. وقال مضوي في تصريح ل: "مثلما صرحت لكم قبل اللقاء، المواجهة أمام مستقبل قابس كانت صعبة ومعقدة، ورغم ذلك كانت لنا أفضلية الفرص أمام المرمى، وفي المقابل فإن منافسنا اعتمد على الهجمات المرتدة".وواصل "مستقبل قابس عرف كيف يقف فوق الميدان وتمركزه أقلقنا وأحرجنا كثيرا، أتيحت لنا عديد الفرص للتسجيل أضعناها لكن في النهاية بفضل الواقعية نجحنا في تحقيق المهم وسجلنا هدفا كانا كافيا ليمنحنا التأهل الذي كان مستحقا بالنظر إلى المردود الذي قدمناه على امتداد اللقاء".