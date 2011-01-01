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صلاح أفضل لاعب في إنجلترا
15 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

حصد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم في الحفل السنوي رقم 45 لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية. ونال صلاح الجائزة متفوقا على البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم توتنهام، وديفيد سيلفا، وليروي ساني لاعبي مانشستر سيتي، وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد. ويعد صلاح ثاني لاعب عربي يتوج بهذه الجائزة، بعدما فاز بها الجزائري رياض محرز عام 2016، في الموسم الذي شهد تتويج فريقه ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتصدر المهاجم المصري لائحة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا، علما بأنه انضم إلى ليفربول مطلع الموسم الجاري قادمًا من روما الإيطالي. وجاء في المركز الثاني خلف صلاح، كيفين دي بروين صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، بينما حل في المركز الثالث هاري كين، هداف فريق توتنهام.

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