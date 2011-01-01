" لن نتنازل عن لقب كأس قطر "

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أبدى الجزائري جمال بلماضي مدرب فريق الدحيل القطري سعادته بتأهل فريقه للمباراة النهائية لبطولة كأس قطر، عقب فوزه الكبير (6-1) على الغرافة في الدور قبل النهائي للمسابقة. وبهذا الفوز الكبير، ضرب الدحيل موعدًا في المباراة النهائية مع السد، المقرر إقامته الجمعة المقبل. قال بلماضي، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أنجزنا 50% من المطلوب منا بعد فوزنا اليوم، وهناك 50% في المباراة النهائية، ونريد أن نحقق البطولة حتى ننجز ما هو مطلوب منا". وأضاف: "قلت للاعبي الفريق أننا سنواجه فريقا لديه الرغبة في الفوز في هذه البطولة، ودعني أبارك للاعبين الذين قدموا مباراة كبيرة، ويرغبون في مواصلة الانتصارات وحصد البطولات". تابع: "التحدي الذي يواجهنا هو حصد الألقاب وليس عدم الخسارة، ولهذا سندخل لمباراتنا المقبلة من أجل تحقيق لقب البطولة".ختم بلماضي حديثه، قائلًا: "نريد أن نواصل بنفس الأسلوب، وجهزنا البدلاء لأننا نعلم أننا سنخوض شهرًا مليئا بالمباريات بسبب مشاركتنا في دوري أبطال آسيا وكأس الأمير، هذا تحد جديد لنا في النادي كإطار فني وجهاز إداري وكل العاملين لأننا نعمل كأسرة واحدة".