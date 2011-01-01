مخرج فيلم (أفاتار) يقول إنه يأمل في تصوير سلسلة من أربعة أجزاء

بواسطة المسار العربي /ق.ث

قال جيمس كاميرون مخرج فيلم (أفاتار) إنه ما زال يهدف إلى إنتاج سلسلة من أربعة أفلام لفيلم الخيال العلمي الذي أخرجه في 2009 وإنه يمضي قدما مع الإنتاج في الوقت الذي تراجع فيه الهيئات التنظيمية البيع المقترح لشركة توينتي فيرست سنشري فوكس إلى شركة والت ديزني.

وقال كاميرون للصحفيين يوم السبت إن أمامه قرابة 100 يوم ليبدأ في تصوير الجزئين الثاني والثالث من (أفاتار) طبقا لاتفاق مع فوكس. وإذا نجح الجزءان، فإنه يعتزم الاستمرار بإنتاج جزئين رابع وخامس كتبهما بالفعل، وقال ”أنا ملتزم بهم جميعا“.

وقال كاميرون إن تصميمات المخلوقات والشخصيات للأجزاء الأربعة التي يعتزم إنتاجها تم لصقها على حوائط الشركة لكن لم يعرضهم أمام الصحفيين.

ومزح قائلا ”إذا كنت روبرت مردوك يمكنك أن تذهب وتراهم ... أو بوب إيجر“.

وتعهدت فوكس التي يمتلكها مردوك بتوزيع الفيلم القادم لكن الشركة تخضع لعملية بيع حاليا لديزني كجزء من صفقة قيمتها 52 مليار دولار. وقال كاميرون إن إيجر المدير التنفيذي لديزني لم ير تصميمات الأجزاء إذ هناك محظورات على تعاونهما في الوقت الذي تراجع فيه الهيئة التنظيمية الصفقة.