37 قتيلا وعشرات الجرحى جراء تفجيرين هزا مركزي اقتراع في أفغانستان

بواسطة المسار العربي /ق.د

قتل 37 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين جراء تفجيرين هزا مركزي اقتراع في أفغانستان، صباح الأحد، أحدهما في العاصمة كابل. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وليد مجروح ارتفاع حصيلة الضحايا جراء التفجير الانتحاري الذي استهدف مركزا لتسجيل الناخبين في كابل إلى 31 قتيلا، فضلا عن أكثر من 50 مصابا، وسبق أن أفادت الداخلية الأفغانية بإصابة 57 شخصا. وأعلن المتحدث باسم الداخلية نجيب دانش أن المهاجم فجّر نفسه عند مدخل المركز المكتظ بالمواطنين في منطقة ذات أغلبية شيعية غرب العاصمة، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الاعتداء. كما نقلت قناة "تولو نيوز" الأفغانية عن مسؤولين محليين تأكيدهم أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، جراء تفجير آخر دوى اليوم في محيط مركز اقتراع بمدينة بل خمري، مركز ولاية بغلان، في الهجوم الخامس من نوعه منذ الثلاثاء. وأشار المسؤولون إلى أن جميع الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال، من عائلة واحدة، وهم كانوا يمرون بالمركز لحظة تفجير عبوة ناسفة قربه. وأقيمت مراكز الاقتراع في مختلف مناطق أفغانستان، تمهيدا للانتخابات البرلمانية المؤجلة المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، وسط مخاوف من إمكانية قيام المسلحين باستهداف المقترعين.