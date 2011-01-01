المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان حسنة أعليا ينشط محاضرة حول القضية الوطنية بمنطقة الباسك الإسبانية

بواسطة المسار العربي /ق.د

نشط المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان حسنة أعليا ، محاضرة حول القضية الصحراوية بدعوة من مجموعة الحرية بمنطقة إيبار التابعة لإقليم لباسك الإسباني ، بحضور عدد من أفراد الجالية وممثلي لجان الصداقة والتضامن مع الشعب الصحراوي بالمنطقة. وافتتح المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ، محاضرته بتوطئة حول الاجتياح المغربي للصحراء الغربية عام 1975 ، وحملات الاختطاف التي كان ضحيتها مئات المدنيين الصحراويين الذين تعرضوا لأبشع صور الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مر التاريخ. وأبرز السيد حسنة أعليا المحكوم عليه بالسجن المؤبد غيابياً من طرف المحكمة العسكرية المغربية بالرباط ، أوجه التشابه في سياسة النظام المغربي بين سنوات الاجتياح العسكري واليوم وخاصة مسألة الاعتقال السياسي ضد النشطاء الحقوقيين ، مشيراً إلى حالة المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية ، وما يتعرضون له من ممارسات حاطة من الكرامة الإنسانية والحرمان من أبسط الحقوق ، كان آخرها منع المواطنة الفرنسية كلود مونجان من حقها في زيارة زوجها معتقل الرأي الصحراوي النعمة الأسفاري. وعبر السيد حسنة أعليا في ختام المحاضرة عن تأسفه لاستمرار السلطات المغربية في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية ، وذلك من خلال احتجازها لغالبية المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون داخل التراب المغربي في انتهاك صارخ للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة ، الشيء الذي يزيد من معاناة عائلاتهم وذويهم.